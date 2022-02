Répar’Action : électricité, électronique et informatiqueavec Étu’Récup Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Merci de préciser le travail à réaliser lors de votre inscription.** **Limité à un objet par personne.** **Public adulte, sur inscription.** **Le pass vaccinal est demandé à l’entrée** Réparer plutôt que jeter, voilà une bonne idée! Etu’Récup vous accompagne dans le diagnostic de panne et la réparation de petits objets électroniques, électriques ou informatiques. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T17:00:00

