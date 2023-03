VISITE URBAINE : REGARDS CROISÉS SUR LE PATRIMOINE Repaire Urbain (RU) Angers Catégories d’Évènement: Angers

VISITE URBAINE : REGARDS CROISÉS SUR LE PATRIMOINE Repaire Urbain (RU), 13 avril 2023, Angers

Maine-et-Loire . Parcours en centre ville concerné par le PSMV et échanges à deux voix entre l’architecte et guide-conférencier sur l’importance de préserver et mettre en valeur le patrimoine. Infos pratiques:

Réservation obligatoire.

Réservation obligatoire.

Pour en savoir plus: tourisme.destination-angers.com (rubrique organisez, puis agenda).

