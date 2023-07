Exposition « Au palais des marchand, on y vend de tout » Repaire Urbain Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Exposition « Au palais des marchand, on y vend de tout » Repaire Urbain Angers, 16 septembre 2023, Angers. Exposition « Au palais des marchand, on y vend de tout » 16 et 17 septembre Repaire Urbain Venez découvrir l’histoire du Palais des Marchands, une petite boutique de nouveautés de la rue Baudrière devenue le premier grand magasin angevin, disparu dans un tragique incendie en 1936. Repaire Urbain 35 Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 65 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/le-repaire-urbain-ru/index.html Le Repaire Urbain accueille trois services municipaux (Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives patrimoniales) et propose toute l’année des expositions, animations et rencontres autour de la création artistique contemporaine, de l’histoire et du patrimoine angevins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Archives patrimoniales d'Angers – 1 O_124

