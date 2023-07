Visite libre du Repaire Urbain Repaire Urbain Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Visite libre du Repaire Urbain : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Artothèque et Archives patrimoniales.

Découvrez également les deux expositions en cours :

– Odorico, mosaïstes à Angers

– Ali Ibrahim Öcal – Réalité – Mise en scène – Perceptions

Repaire Urbain 35 Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 65 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/le-repaire-urbain-ru/index.html Le Repaire Urbain accueille trois services municipaux (Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives patrimoniales) et propose toute l’année des expositions, animations et rencontres autour de la création artistique contemporaine, de l’histoire et du patrimoine angevins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

