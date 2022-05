#Repairchallenge: cumulez vos pas pour faire avancer le partenariat en santé mentale !, 17 mai 2022, .

Du mardi 17 mai 2022 au mardi 24 mai 2022 :

Etudiants, professionnels de santé et usagers du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie & neurosciences (GHU Paris) vous convient à participer à une course virtuelle gratuite pour sensibiliser à l’importance d’impliquer tout usager dans son projet de soins. Un petit trajet, un déplacement, un footing, tous les pas de la semaine : partagez vos km pour faire grimper le compteur du partenariat en santé mentale ! Le challenge débute le 17 mai à 8h jusqu’au 24 mai 14h00.

Le partenariat en santé, c’est quoi ?

Tout le monde peut un jour éprouver, ou voir un de ses proches éprouver, une détresse psychologique, un état dépressif, anxieux… Mais personne n’est seul : une offre de soins de proximité existe près de chez vous. Avec des professionnels de santé qui sont vos interlocuteurs pour définir ensemble le meilleur moyen de se rétablir. Le partenariat en santé, c’est accueillir et libérer la parole du patient pour qu’elle ait un impact dans ses soins. Dans « Repair » il y a pair, c’est-à-dire être partenaire des professionnels de santé, grâce à son expérience de la maladie. C’est toute l’ambition des hospitaliers du GHU Paris, qui réfléchissent et se forment aux questions éthiques, cliniques et relationnelles qui favorisent « l’empowerment », le pouvoir d’agir du patient. Connaître ses droits, discuter des protocoles, comprendre l’intérêt de tel ou tel traitement, adapter son programme de soins à sa vie quotidienne… Le GHU Paris accueille aussi, au sein même des équipes soignantes, des accompagnants, des pairs aidants, qui ont une expérience des troubles psychiques et se sont formés pour partager leurs connaissances. Ces nouvelles relations soignés-soignants dessinent un nouveau chemin vers le rétablissement. Tout le monde est concerné !

Une course virtuelle accessible à tous

Cette course consiste à courir et/ou marcher, n’importe où, à n’importe quel moment entre le 17 et le 24 mai et à n’importe quelle vitesse, sans nécessairement notion de performance, au service du partenariat en santé mentale. Sur la page dédiée de l’évènement Repair vous pouvez en un clic créer un compte pour inscrire vos kilomètres qui seront versés au compteur global. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, télécharger un dossard à imprimer et partager ensuite vos photos avec le #Repairchallenge sur vos réseaux sociaux en taggant le @GhuParis sur Insta, Twitter ou Linkedin.

Toutes les options sont possibles : choisir un moment privilégié lors d’une distance à parcourir, par exemple un footing ou un grand déplacement mais aussi les trajets du quotidien. Sportif accompli ? Consacrez votre meilleure performance au #Repairchallenge !

Les podomètres des smartphones ou des montres connectées vous permettent de quantifier la distance parcourue.

La course est bien sûr gratuite ! aucun frais pour s’inscrire ni pour le dossard.

Plus le nombre de pas enregistrés pour la cause Repair Challenge sera grand, plus le partenariat en santé sera soutenu !

Partagez vos km ! Dès le 17 mai, à vos baskets !

Une course accompagnée est toujours mieux, alors entraînez votre entourage avec vous !

S’inscrire en quelques clics

La ligne d’arrivée de cette course est prévue le 24 mai à 14h00 lors de l’inauguration de l’exposition « Repair ».

Restons connectés pour voir les résultats !

Contact : https://www.ghu-paris.fr/fr/actualites/levenement-re-pair-une-exposition-et-une-course-virtuelle-au-coeur-du-partenariat-en https://protiming.fr/Runnings/detail/6359

RE PAIR