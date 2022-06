Repair’Café Niedernai, 25 juin 2022, Niedernai.

Repair’Café Niedernai

2022-06-25 08:00:00 – 2022-06-25 16:00:00

Niedernai 67210

La CCPSO et Obernai Éco Mobilités organisent un Repair’Café : diagnostic et réparation de petit électro-ménager, et vélos.

+33 3 88 95 57 47

Niedernai

