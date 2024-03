Repair vélo la Récréa’thiv Thiviers, samedi 20 avril 2024.

L’idée est de réparer ensemble pour lutter contre le gaspillage et la production massive de déchets, donc si vous avez un vélo en mauvais état chez vous, vous pouvez venir le réparer durant ces ateliers qui mettent à disposition des outils et matériaux de réparation. Christophe se fera un plaisir de vous partager ses connaissances en réparation vélo, autour d’un café dans une ambiance conviviale! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 13:00:00

la Récréa’thiv avenue de la gare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine larecreathiv@gmail.com

L’événement Repair vélo Thiviers a été mis à jour le 2024-03-12 par Isle-Auvézère