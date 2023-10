Rencontre avec une association de réinsertion à travers la réparation de produits nomades et diagnostic gratuit Repair éco place Paris Catégories d’Évènement: Paris

Rencontre avec une association de réinsertion à travers la réparation de produits nomades et diagnostic gratuit
20 et 21 octobre
Repair éco place
Venez faire diagnostiquer vos produits nomades (smartphones, pc portables, consoles de jeux, montres connectées…) et découvrir une boutique de réparation.

Profitez des Journées Nationales de la Réparation pour répondre à toutes vos questions : comment prolonger la durée de vie de mon smartphone ? Puis-je faire confiance à un produit reconditionné ? Que signifie l’indice de réparabilité ?

Pensez à apporter vos produits pour bénéficier d’un diagnostic gratuit Repair éco place 95 rue d’Avron 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-20T10:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00
2023-10-21T10:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

Repair éco place
95 rue d'Avron 75020 Paris

