Permanence Repair Café Villefranche-sur-Saône Repair Café Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône, 21 octobre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Seront normalement présents les ateliers suivants :

– réparation de machines à coudre (uniquement le 28 octobre),

– informatique,

– petit électroménager,

– couture,

– et réparation vélos.

Pour rappel :

– après 17h30, nous ne prenons plus de réparation,

– nous ne réparons plus de téléviseur et micro-onde,

– l’association fonctionne grâce à vos dons suite aux réparations.

Repair Café Villefranche-sur-Saône 230 rue de la Quarantaine 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

