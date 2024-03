Repair Café : venez faire réparer plutôt que jeter Comptoir du Réemploi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, samedi 13 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Partagez un moment convivial à réparer votre petit électro en apprenant auprès de bénévoles.

Vous êtes en froid avec votre grille pain ? Votre aspirateur est à bout de souffle ? Vous possédez un jouet un peu bancal ? Et vous vous demandez ce que vous allez pouvoir en faire ?

LES JETER, HORS DE QUESTION ! ❌

Le Comptoir du Réemploi se transforme en atelier de réparation où plusieurs réparateurs bénévoles locaux seront là pour vous aider à réparer tout ce que vous avez à réparer. On apporte au Repair Café les objets en mauvais état : grille-pain, lampe, sèche-cheveux, aspirateur, jouet, radio, outil… en bref, tout ce qui ne fonctionne plus est bienvenu et aura peut-être la chance d’une seconde vie !

En préconisant la réparation, le Comptoir du Réemploi veut contribuer à dispenser des conseils d’auto-diagnostic/réparation dans le but de réduire les montagnes de déchets et lutter contre l’obsolescence programmée !

Autour d’un accueil de bienvenue, le Repair Café est aussi un lieu de rencontre où les habitants des alentours apprennent à se connaître autrement.

Samedi 13 avril de 14h à 17h.

Comptoir du Réemploi, 1 Impasse des Moines à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Outils et matériel disponibles sur place. Limité à un appareil par personne. Uniquement sur de petits appareils électro-ménagers (mixeur, bouilloire, radio, lampe, fer à repasser, grille-pain, appareil à raclette, aspirateur…). Pas de TV, écrans, téléphones, ordinateurs ou gros électroménager.

Atelier animé par La Ressource AAA. Don libre.

Pour plus d’informations sur les Repair Café de l’Orléanais : https://repair-cafe-orleanais.fr/

Comptoir du Réemploi