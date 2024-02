Repair Café Café l’Embarqu’ Tournus, samedi 1 juin 2024.

Repair Café Café l’Embarqu’ Tournus Saône-et-Loire

Venez réparer et apprendre à réparer des petits appareils défectueux.

Les réparateurs viennent avec leurs outils, leur expérience et leur bonne volonté. Les possesseurs d’objets à réparer viennent avec l’objet, leur bonne humeur, l’envie de participer… et la conscience que ça ne marchera peut-être pas cette fois là ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Café l’Embarqu’ 4 Quai Georges Bardin

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Repair Café Tournus a été mis à jour le 2024-02-03 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II