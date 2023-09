Repair Café Soissonais renove 3D Repair Café Soissonais Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons Repair Café Soissonais renove 3D Repair Café Soissonais Soissons, 21 octobre 2023, Soissons. Repair Café Soissonais renove 3D Samedi 21 octobre, 10h00 Repair Café Soissonais Vous êtes à la recherche d’une pièce pour réparer votre appareil mais celle-ci reste instrouvable ? C’est l’occasion de la refaire en 3D ! Nous vous apprendrons à modéliser votre pièce puis à l’imprimer sur nos machines 3D. Repair Café Soissonais 58 boulevard Jeanne d’Arc 2200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 53 17 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

