Repair Café Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie

Repair Café Saint-Pierre-de-Frugie, 8 mai 2022, Saint-Pierre-de-Frugie. Repair Café Le Sonneur Froidefond Saint-Pierre-de-Frugie

2022-05-08 14:30:00 – 2022-05-08 Le Sonneur Froidefond

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie Des bénévoles vous aident à réparer vos objets du quotidien cassés ou en panne: matériel électrique, électroménager, bricolage, couture, informatique… Des bénévoles vous aident à réparer vos objets du quotidien cassés ou en panne: matériel électrique, électroménager, bricolage, couture, informatique… +33 5 53 52 00 11 Des bénévoles vous aident à réparer vos objets du quotidien cassés ou en panne: matériel électrique, électroménager, bricolage, couture, informatique… le sonneur

Le Sonneur Froidefond Saint-Pierre-de-Frugie

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Pierre-de-Frugie Autres Lieu Saint-Pierre-de-Frugie Adresse Le Sonneur Froidefond Ville Saint-Pierre-de-Frugie lieuville Le Sonneur Froidefond Saint-Pierre-de-Frugie Departement Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-frugie/

Repair Café Saint-Pierre-de-Frugie 2022-05-08 was last modified: by Repair Café Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie 8 mai 2022 Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne