Le prochain Repair Café se tiendra samedi 30 avril 2022 matin (10h00 à 13h00) à la salle d’activités de Saint Marcel les Sauzet dans la salle d’activité, place des écoles. Notre but est toujours de sensibiliser les habitants qu’il est possible de réparer soi-même ou de s’informer sur les réseaux de réparations (Artisans ou Commerçant se trouvant sur le territoire, pouvant réparer les objets qui finissent trop souvent en déchèterie sans diagnostic de réparation

Convergences26 organise un Repair Café à Saint-Marcel-les-Sauzet samedi matin 30 avril 2022 Salle d'activité Saint-Marcel-les-Sauzet Route des andrans, à coté de l'école Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme

