REPAIR CAFÉ Saint-Gildas-des-Bois

Saint-Gildas-des-Bois

REPAIR CAFÉ Saint-Gildas-des-Bois, 7 mai 2022, Saint-Gildas-des-Bois. REPAIR CAFÉ Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois

2022-05-07 – 2022-05-07 Bibliothèque 17 rue des forges

Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique REPAIR CAFÉ

Cycle de 4 ateliers de réparation participatifs Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ? Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien. Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.

Objets réparables : petit électroménager, électronique, objets du quotidien… samedi 7 mai de 10h à 12h30

Bibliothèque de St-Gildas des bois

Tout pubilc / Gratuit / sur réservation : 02.40.66.74.67 / bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr Renseignements et réservation :

Bibliothèque de St Gildas des Bois 02 40 66 74 64

E.mail : bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr REPAIR CAFÉ

