Vous avez un appareil électroménager en panne ? Venez lui redonner une seconde vie avec l'association Repair café Colomiers. Rendez-vous à la Maison citoyenne de la Naspe. Gratuit, sans inscription > [Cliquez ici pour accéder au programme de la Maison citoyenne de la Naspe](https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/maisons-citoyennes/programmation-et-agenda-des-maisons-citoyennes-428.html) Horaires ——– De 14h à 18h

2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00

