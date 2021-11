Voreppe Voreppe Isère, Voreppe Repair Café «Réparer plutôt que jeter» Voreppe Voreppe Catégories d’évènement: Isère

Voreppe

Repair Café «Réparer plutôt que jeter» Voreppe, 27 novembre 2021, Voreppe. Repair Café «Réparer plutôt que jeter» Voreppe

2021-11-27 – 2021-11-27

Voreppe Isère Voreppe Réparer ses objets au lieu de les jeter : c’est ce que vous propose l’Association Repair Café Pays Voironnais ! Voreppe

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voreppe Autres Lieu Voreppe Adresse Ville Voreppe lieuville Voreppe