2021-11-20 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-20 12:00:00 12:00:00 Site Ecologique de la Buisse La Ressourcerie du Pays Voironnais

La Buisse Isère La Buisse Réparer ses objets au lieu de les jeter : c’est ce que vous propose l’Association Repair Café pays voironnais ! Rendez vous à la ressourcerie de la Buisse. Site Ecologique de la Buisse La Ressourcerie du Pays Voironnais La Buisse

