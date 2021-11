Repair café RDV chez Fred l’Ecailler – Place des Halles, 30 novembre 2021, Le pouliguen.

Repair café

RDV chez Fred l’Ecailler – Place des Halles, le mardi 30 novembre à 17:00

Un grille-pain qui ne marche plus, un taille-haie ou une radio défaillants, un ordinateur récalcitrant … Ne les jetez plus !! Au Repair Café, vous trouverez les outils et les conseils pour vous aider à réparer vos objets. RDV chez Fred l’Ecailler, place des Halles

RDV chez Fred l’Ecailler – Place des Halles Plage du Nau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T17:00:00 2021-11-30T19:30:00