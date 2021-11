Puiseux-en-France Salle Le Mile Club Complexe André Malraux - Route de Marly à Puiseux-en-France Puiseux-en-France, Val-d'Oise REPAIR CAFE Puiseux-en-France – samedi 4 décembre 2021 Salle Le Mile Club Complexe André Malraux – Route de Marly à Puiseux-en-France Puiseux-en-France Catégories d’évènement: Puiseux-en-France

Val-d'Oise

REPAIR CAFE Puiseux-en-France – samedi 4 décembre 2021 Salle Le Mile Club Complexe André Malraux – Route de Marly à Puiseux-en-France, 4 décembre 2021, Puiseux-en-France. REPAIR CAFE Puiseux-en-France – samedi 4 décembre 2021

Salle Le Mile Club Complexe André Malraux – Route de Marly à Puiseux-en-France, le samedi 4 décembre à 14:00 Entrée libre

9ème édition – Venez réparer ou dépanner vos objets du Quotidien par nos Bénévoles Salle Le Mile Club Complexe André Malraux – Route de Marly à Puiseux-en-France Route de Marly, 95380 Puiseux-en-France Puiseux-en-France Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puiseux-en-France, Val-d'Oise Autres Lieu Salle Le Mile Club Complexe André Malraux - Route de Marly à Puiseux-en-France Adresse Route de Marly, 95380 Puiseux-en-France Ville Puiseux-en-France lieuville Salle Le Mile Club Complexe André Malraux - Route de Marly à Puiseux-en-France Puiseux-en-France