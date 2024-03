REPAIR CAFÉ PROPOSER PAR LE COLLECTIF COURTS CIRCUITS Viols-en-Laval, samedi 9 mars 2024.

Samedi après-midi à la salle polyvalente de Viols-le-Fort.

le collectif courts circuits propose un Repair Café (couture, informatique, électroménager…), conseil, outils et entraide sur place.

Participation & adhésion à l’association à PRIX LIBRE

Entre 14h et 17h nous allons essayer ensemble de réparer vos objets en panne pour prolonger leur durée de vie: ordinateur, électroménager, couture et nouveauté ! bijoux de fantaisie.

Outils, conseils et entraide seront sur place.

Le groupe Zéro Déchet de Viols en Laval animera un atelier de fabrication de lessive et de déodorant.

Venez découvrir! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

117 rue de Cassillac,

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie ressourcerie.courtscircuits@ecomail.fr

L’événement REPAIR CAFÉ PROPOSER PAR LE COLLECTIF COURTS CIRCUITS Viols-en-Laval a été mis à jour le 2024-03-05 par OT DU GRAND PIC ST LOUP