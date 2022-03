REPAIR’ CAFE Pont-Sainte-Maxence, 9 avril 2022, Pont-Sainte-Maxence.

REPAIR’ CAFE Pont-Sainte-Maxence

2022-04-09 09:00:00 – 2022-04-09 12:00:00

Pont-Sainte-Maxence Oise

Réparons ensemble vos objets et redonnons vie à vos vêtements !

Trouvons ensemble le moyen de prolonger leurs vies.

C’est le moment idéal de venir réparer :

– vos objets en fin de vie, abîmés, cassés et de leur donner un nouveau départ !

– vos vêtements, de les customiser !

Retrouvez Maryline et Michel et les bénévoles d’O’rizons autour d’un café/thé, boites à outils et bonne humeur.

OUVERT A TOUS !

ENTREE GRATUITE.

Le Repair’ Café c’est tous les 2èmes samedis du mois de 9h00 à 12h00 à la salle Place Gérard Palteau.

Accueil selon les recommandations sanitaires en vigueur.

contact@orizons.fr +33 7 82 80 78 25 http://www.orizons.fr/

O’rizons

Pont-Sainte-Maxence

dernière mise à jour : 2022-03-10 par