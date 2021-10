Lille Station V Lille, Nord Repair Café – Objets de la maison Station V Lille Catégories d’évènement: Lille

Repair Café – Objets de la maison

Station V, le mercredi 10 novembre à 12:00

Station V, le mercredi 10 novembre à 12:00

Ne jetez plus, redonnez vie à vos objets ! Grâce à l’équipe de bénévoles du Jardin des Bennes, profitez de votre pause déjeuner pour amener vos appareils de la maison et participer à un atelier de réparation à Station V.

Entrée libre

Ne jetez plus, redonnez vie à vos objets ! Grâce à l'équipe du Jardin des Bennes, profitez de votre pause déj pour amener vos appareils de la maison et participer à un atelier de réparation à StationV 

Station V
1 rue Nationale Lille
Lille Lille-Centre Nord

2021-11-10T12:00:00 2021-11-10T14:00:00

