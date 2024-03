Repair Cafe Neuillay-les-Bois, samedi 23 mars 2024.

Repair Cafe Neuillay-les-Bois Indre

Samedi

Atelier de réparation au Repair Café.

Réparer ensemble, c’est l’idée des repair cafés on y apporte des objets défectueux, nettoyés et propres, non démontés et avec tous les accessoires (petit électroménager, hifi…) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

10 Rue Principale

Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire novellieu@gmail.com

L’événement Repair Cafe Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2024-03-01 par Destination Brenne