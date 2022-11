REPAIR CAFÉ (NE JETONS PAS… RÉPARONS !) Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Repair Café (ne jetons pas… réparons !)

Le samedi 10 décembre de 14h à 17h

Lieu : Maison des Associations L’association Les Belles Choses organise un Repair Café le samedi 10 décembre de 14h à 17h à la Maison des Associations (325 avenue des Coteaux de Montferrand). Repair Café, qu’est-ce que c’est ? Un Repair café est un atelier de réparation collaboratif où des bénévoles partagent leurs connaissances et leurs compétences. Les participants apportent leurs objets en panne (grille-pain, lampe, sèche-cheveux, vélo, jouet, vaisselle, etc.) afin de les réparer (1 objet par personne).

L’objectif d’un Repair café est de faire évoluer les comportements en mettant en avant le réflexe de réparer plutôt que de jeter, tout en créant du lien social localement. L’association Temps la Main sera présente avec un stand de pâtisseries orientales. Animation organisée en partenariat avec le Repair Café de Montferrier. + d’infos : lesbelleschoses34@gmail.com Repair Café (ne jetons pas… réparons !)

