Apportez vos petits objets électroniques , vos petits objets électroménager, votre informatique..en panne et nous vous aidons à leur donner une seconde vie. De 9h à 12h.

Entrée libre

Le Repair café d’Ambérieu est de retour à la MJC d’Ambérieu MJC d’Ambérieu en Bugey place jules Ferry, ambérieu-en-bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T12:00:00

