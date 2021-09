Ambérieu-en-Bugey MJC d'Ambérieu en Bugey Ain, Ambérieu-en-Bugey REPAIR CAFE MJC d’Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

MJC d’Ambérieu en Bugey, le samedi 25 septembre à 09:00

Votre objet électrique préféré ne répond plus de rien? Venez vous réconcilier avec lui! L’équipe de bénévole du collectif du Repair Café d’Ambérieu-en-Bugey vous accueille à la MJC et vous accompagne pour la remise en service de votre petit électro-ménager, téléphone, ordinateur, etc… En partenariat avec la MJC d’Ambérieu et La Rênoverie. Repair Café d’Ambérieu MJC d’Ambérieu en Bugey place jules Ferry, ambérieu-en-bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T12:00:00

