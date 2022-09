Repair Café Metzeral Metzeral Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Metzeral

Repair Café Metzeral, 1 octobre 2022, Metzeral. Repair Café

Salle des fêtes Metzeral Haut-Rhin

2022-10-01 – 2022-10-01 Metzeral

Haut-Rhin Metzeral EUR L’association Vallée de Munster en Transition propose une journée de réduction des déchets. Jeter ? Pas question ! à l’occasion du repair café, vous pouvez venir effectuer des petites réparations avec l’aide des bénévoles bricoleurs: électroménager, vélo, vêtement, informatique et possibilité de migration à Linux (logiciel libre), mécanique… Une zone de gratuité vous permettra de prendre ou donner des objets en bon état. Au repair café il y aussi un coin gourmand et une ambiance conviviale ! Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’une bicyclette dont la roue frotte ? d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question ! VMT organise dans différents salles de la vallée, des Repair Café. +33 6 48 11 57 51 Metzeral

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Metzeral Autres Lieu Metzeral Adresse Salle des fêtes Metzeral Haut-Rhin Ville Metzeral lieuville Metzeral Departement Haut-Rhin

Metzeral Metzeral Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metzeral/

Repair Café Metzeral 2022-10-01 was last modified: by Repair Café Metzeral Metzeral 1 octobre 2022 Haut-Rhin Metzeral Salle des fêtes Metzeral Haut-Rhin

Metzeral Haut-Rhin