Repair Café Merlieux-et-Fouquerolles, 26 septembre 2021, Merlieux-et-Fouquerolles.

Repair Café 2021-09-26 – 2021-09-26

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne Merlieux-et-Fouquerolles

Jeter ? Pas question ! Réparons nos objets ensemble. Le Repair Café est un atelier participatif de bricolage et une réponse simple et accessible à ce refléxe tout-jetable et à l’obsolescence programmée.

geodomia@aisne.fr +33 3 23 80 32 20 https://www.geodomia.com/

Jérôme Halâtre

