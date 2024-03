Repair café Mairie de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

La FRC organise, avec le soutien de la commune de Plan-les-Ouates, un Repair Café lors du Vide Grenier le samedi 1er juin prochain.

En effet, un stand prendra place au cœur de cette manifestation et vous permettra d’apporter des objets endommagés (par exemple : petit électroménager, jouets, luminaires, objets en bois ou en métal, etc.) dans le but de leur redonner une deuxième vie, avec l’aide de spécialistes de la réparation.

Les réparations seront gratuites (hors pièces de rechange) et sans inscriptions préalables.

Cette action s’inscrit pleinement dans une démarche écologique permettant de lutter contre le gaspillage des ressources et la production de déchets.

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter le Service de l’environnement et des espaces verts de la commune de Plan-les-Ouates : 022 884 64 30 ou environnement@plan-les-ouates.ch

Mairie de Plan-les-Ouates Route des Chevaliers-de-Malte 3 Plan-les-Ouates 1228 Genève +41228846400 http://www.plan-les-ouates.ch https://www.facebook.com/PlanlesOuates/;https://www.instagram.com/plan_les_ouates/

