REPAIR CAFÉ Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hérault

Lunel

REPAIR CAFÉ Lunel, 5 mars 2022, Lunel. REPAIR CAFÉ Lunel

2022-03-05 – 2022-03-05

Lunel Hérault Lunel La Maison Jean-Jacques Rousseau attend le public pour faire l’expérience du « réparer solidaire » avec son Repair Café. Vous avez un objet à réparer ? Appareils électriques, meubles en bois, bicyclettes, jouets, vaisselles, vêtements, objets de décoration objets utiles ou autres : venez faire l’expérience du « réparer ensemble » au Repair Café. Vous y trouverez les outils, les connaissances et les compétences pour vous aider à réparer vos objets. Vous apprendrez à bricoler et ferez des économies tout en rencontrant du monde dans une atmosphère conviviale. À noter que l’action est gratuite. Seules les pièces nécessaires aux réparations sont à acheter. Les outils sont mis à disposition du public. Samedi 5 mars 2022, de 14 à 17h

Maison Jean-Jacques Rousseau

Entrée libre & gratuite La Maison Jean-Jacques Rousseau attend le public pour faire l’expérience du « réparer solidaire » avec son Repair Café.

Appareils électriques, meubles en bois, bicyclettes, jouets, vaisselles, vêtements, objets de décoration objets utiles ou autres : venez faire l’expérience du « réparer ensemble » au Repair Café. Vous y trouverez les outils, les connaissances et les compétences pour vous aider. +33 4 67 87 83 06 La Maison Jean-Jacques Rousseau attend le public pour faire l’expérience du « réparer solidaire » avec son Repair Café. Vous avez un objet à réparer ? Appareils électriques, meubles en bois, bicyclettes, jouets, vaisselles, vêtements, objets de décoration objets utiles ou autres : venez faire l’expérience du « réparer ensemble » au Repair Café. Vous y trouverez les outils, les connaissances et les compétences pour vous aider à réparer vos objets. Vous apprendrez à bricoler et ferez des économies tout en rencontrant du monde dans une atmosphère conviviale. À noter que l’action est gratuite. Seules les pièces nécessaires aux réparations sont à acheter. Les outils sont mis à disposition du public. Samedi 5 mars 2022, de 14 à 17h

Maison Jean-Jacques Rousseau

Entrée libre & gratuite Lunel

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT PAYS DE LUNEL

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lunel Autres Lieu Lunel Adresse Ville Lunel lieuville Lunel Departement Hérault

Lunel Lunel Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunel/

REPAIR CAFÉ Lunel 2022-03-05 was last modified: by REPAIR CAFÉ Lunel Lunel 5 mars 2022 Hérault Lunel

Lunel Hérault