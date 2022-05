REPAIR CAFE Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle Catégorie d’évènement: Loos-en-Gohelle

Place de la République Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais Loos-en-Gohelle Vous êtes bricoleur ou vous avez des choses à réparer ?

Amenez-nous vos appareils et réparons les ensemble. Pour consommer durable ! +33 9 51 03 17 14 https://menadel.fr/ Vous êtes bricoleur ou vous avez des choses à réparer ?

