Repair café Limersheim Limersheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Limersheim

Repair café, 18 mars 2023, Limersheim Limersheim. Repair café 5 Rue des Bois Limersheim Bas-Rhin

2023-03-18 – 2023-03-18 Limersheim

Bas-Rhin Limersheim En plus de ses spectacles sons et lumière, Project’ill poursuit également une mission écoresponsable grâce au Repair Café Project’Ill ! Le Repair Café est un événement organisé sur plusieurs dates vous permettant de venir faire réparer gratuitement vos objets du quotidien (appareils électroniques, vêtements, vélos…)

L’objectif : réduire vos déchets et votre impact environnemental en donnant une seconde vie aux objets pouvant être réparés Réduire vos déchets et votre impact environnemental en donnant une seconde vie aux objets pouvant être réparés +33 3 88 98 64 50 Limersheim

dernière mise à jour : 2023-01-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Limersheim Autres Lieu Limersheim Adresse 5 Rue des Bois Limersheim Bas-Rhin Ville Limersheim Limersheim lieuville Limersheim Departement Bas-Rhin

Limersheim Limersheim Limersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limersheim limersheim/

Repair café 2023-03-18 was last modified: by Repair café Limersheim 18 mars 2023 5 Rue des Bois Limersheim Bas-Rhin Bas-Rhin Limersheim Limersheim, Bas-Rhin

Limersheim Limersheim Bas-Rhin