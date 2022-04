Repair Café Lille – Maracci Tiers-lieu Au Fil De Soi, 14 mai 2022, Lille.

Repair Café Lille – Maracci

du samedi 14 mai au samedi 9 juillet à Tiers-lieu Au Fil De Soi

Que faire d’un grille-pain qui ne fonctionne plus ? D’un vélo dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question ! Chaque 2ème samedi du mois, les réparateurs bénévoles du tiers-lieu se réunissent dans leur atelier pour vous aider à réparer tout ce qui peut l’être. Outils et matériaux sont également disponibles sur place. Connaissances pratiques et expertise ne manquent pas près de chez vous. Réparer un pantalon ou un lecteur de CD avec l’aide d’un voisin qu’on ne connaissait pas jusqu’alors change notre regard sur le voisinage et peut nous ouvrir à développer davantage de lien dans le quartier tout en s’avérant une expérience ludique et gratifiante. .

Entrée libre sur réservation

Réparation conviviale et partage de compétences pour contribuer à la réduction des déchets, dans un esprit d’échange et de rencontre

Tiers-lieu Au Fil De Soi 21 rue Maracci – Lille Lille Vieux-Lille Nord



