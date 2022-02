Repair Café Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux, 12 février 2022, Bagneux.

Repair Café ———– ### sam. 12 févr. 15:00 – 18:00 | Les Simones Venez co-réparer (1 objet par personne) parce que c’est économique pour vous et bon pour la planète. /!\ le dernier objet à réparer sera pris à 17h et pas plus tard. Merci de penser à amener de quoi nourrir la tirelire du Repair Café :) Oh bon sang ! Mon bidule qui sert à faire des trucs ne fonctionne plus. Que faire ? Je vais au Repair Café Bagneux ! On enquête (diagnostique), on partage ses connaissances et des outils tous ensemble, pour éviter de jeter et repartir avec un objet en état de fonctionnement. On amène, son ordi*, ses appareils électriques, ses vêtements troués*, ses choses à recoller, ses pièces à changer… Une question ? Envoyez nous un mail [lessimones92@gmail.com](mailto:lessimones92@gmail.com) [inscription / ticket](https://www.lessimonescoop.fr/events/repair-cafe-12/form) Les Simones, 17B Rue Blanchard, 92220 Bagneux, France

