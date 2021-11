REPAIR CAFÉ Le Pouliguen, 30 novembre 2021, Le Pouliguen.

REPAIR CAFÉ Plage du Nau Local de l’Amicale Laïque Le Pouliguen

2021-11-30 17:00:00 – 2021-11-30 19:30:00 Plage du Nau Local de l’Amicale Laïque

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Un grille-pain qui ne marche plus, un taille-haie ou une radio défaillants, un ordinateur récalcitrant … Ne les jetez plus !!

Au Repair Café, vous trouverez les outils et les conseils pour vous aider à réparer vos objets.

RDV chez Fred l’Ecailler, place des Halles

loicprovost44@gmail.com +33 6 62 55 85 28

