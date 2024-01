REPAIR CAFÉ En face de la gare Le Croisic, mardi 30 janvier 2024.

REPAIR CAFÉ En face de la gare Le Croisic Loire-Atlantique

Rendez-vous mensuel gratuit et ouvert à tous, sous la forme d’ateliers collaboratifs de réparation. L’idée des Repair Cafés est de « Réparer ensemble » pour lutter contre le gaspillage et la production massive de déchets ; Électroménager, appareils électriques, informatique, machine à coudre, vélo,… très nombreux sont les objets, que vous pouvez co-réparer dans les ateliers Repair Café.Les ateliers sont animés et composés bénévolement de personnes compétentes en réparations pour aider les participants à réparer leurs biens et même pour leur apprendre certaines techniques de réparations. Au-delà de l’apport écologique, les ateliers Repair Café l’objectif est de créer du lien social entre les habitants d’un même territoire, favoriser les échanges et rencontres.

Réponses à toutes vos questions sur http://www.repaircafepresquile.fr . .

En face de la gare Café le Paris

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 17:00:00

fin : 2024-01-30 19:30:00



L’événement REPAIR CAFÉ Le Croisic a été mis à jour le 2024-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire