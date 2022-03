REPAIR CAFÉ Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Laval Mayenne Un moment de partage de compétences et de savoir-faire autour de la réparation d’objets du quotidien pour leur donner une deuxième vie.

Moment convivial autour d’un café où chacun est libre de donner. En pratique: RDV tous les deuxièmes dimanches du mois

Maison de quartier du Bourny, place de la commune, Laval

Tout public

Réservation au 06 52 29 39 55

Plus d’informations sur la page Facebook Repair Café Laval

