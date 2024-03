Repair Café L’Annexe Penestin, jeudi 11 avril 2024.

Repair Café Atelier de réparation collective d’objets de la vie quotidienne. Possibilité d’apporter vos appareils électriques, électroménager, vêtements, bijoux pour une réparation à plusieurs. Atelier animé… Jeudi 11 avril, 18h00 L’Annexe Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T18:00:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T18:00:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

Atelier de réparation collective d’objets de la vie quotidienne. Possibilité d’apporter vos appareils électriques, électroménager, vêtements, bijoux pour une réparation à plusieurs.

Atelier animé par un groupe de bénévoles de l’association « Alternatives ».

Repair Café – Pénestin

L’Annexe 36 Rue du Port – Tréhiguier 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 58 38 82 »}, {« type »: « email », « value »: « marcopane@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/repair-cafe-penestin.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/repair-cafe-penestin-2585072.pdf »}]

CITOYENNETE FAMILLE