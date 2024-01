Repair café Huttenheim, samedi 25 mai 2024.

Repair café Huttenheim Bas-Rhin

Réduire vos déchets et votre impact environnemental en donnant une seconde vie aux objets pouvant être réparés

En plus de ses spectacles sons et lumière, Project’ill poursuit également une mission écoresponsable grâce au Repair Café Project’Ill ! Le Repair Café est un événement organisé sur plusieurs dates vous permettant de venir faire réparer gratuitement vos objets du quotidien (appareils électroniques, vêtements, vélos…)

L’objectif réduire vos déchets et votre impact environnemental en donnant une seconde vie aux objets pouvant être réparés0 EUR.

rue de la forêt

Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est Jppalmer67@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00



L’événement Repair café Huttenheim a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme du grand Ried