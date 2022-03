Repair café Hirtzfelden Hirtzfelden Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hirtzfelden

Repair café Hirtzfelden, 14 mai 2022, Hirtzfelden. Repair café Hirtzfelden

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 16:30:00

Hirtzfelden Haut-Rhin Hirtzfelden Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos abimés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une seconde vie ! Avec les bénévoles du Repair café. +33 9 64 25 55 54 Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos abimés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une seconde vie ! Avec les bénévoles du Repair café. Hirtzfelden

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Hirtzfelden Autres Lieu Hirtzfelden Adresse Ville Hirtzfelden lieuville Hirtzfelden Departement Haut-Rhin

Hirtzfelden Hirtzfelden Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hirtzfelden/

Repair café Hirtzfelden 2022-05-14 was last modified: by Repair café Hirtzfelden Hirtzfelden 14 mai 2022 Haut-Rhin Hirtzfelden

Hirtzfelden Haut-Rhin