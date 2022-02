Repair Café Forum départemental des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Lundi 21 mars 2022 à 18h au Forum Départemental des Sciences, venez réparer plutôt que de jeter vos objets.** **Le repair café, c’est quoi ?** Un repair café ou café de la réparation présente de nombreux avantages. Il vous permet de **réduire vos déchets, de réaliser des économies financières par le réemploi d’objets que vous vouliez jeter, de valoriser des savoir-faire variés dans la réparation et tout ceci dans une ambiance conviviale !** Qui n’a rien à réparer, prend un café ou un thé ou aide à réparer quelque chose appartenant à un autre. On peut toujours aussi y trouver des idées à la table de lecture proposant des ouvrages sur la réparation et le bricolage. Alors, si vous avez besoin de réparer des objets en bois, petits appareils électroménager, ordinateurs, jouets, vêtements, meubles… venez ! [[https://youtu.be/WZqGq9uR-XM](https://youtu.be/WZqGq9uR-XM)](https://youtu.be/WZqGq9uR-XM) **Inscription auprès du service développement durable :** * Tél : 03 20 43 19 50 * Mail à [ddvascq@villeneuvedascq.fr](http://mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr) en précisant le type d’objet que vous voulez réparer, l’équipe du repair café pourra ainsi prévoir l’outillage adapté !

