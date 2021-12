Villeneuve-d'Ascq Forum départemental des Sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq Repair Café Forum départemental des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Que faire d’un objet cassé ? Le jeter ? Au contraire ! Lundi 17 janvier 2022, rendez-vous au Forum départemental des Sciences de 18h à 20h30 pour apprendre à le réparer !** ### Inscription : auprès du service Développement durable : au 03 20 43 19 50 ou [ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr) Précisez le type d’objet que vous voulez réparer, l’équipe du repair café pourra ainsi prévoir l’outillage adapté.

Lundi 17 janvier 2022 à 18h au Forum Départemental des Sciences, venez apprendre à réparer pour ne plus jeter vos objets ! Forum départemental des Sciences 1 place de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

