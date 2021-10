Villeneuve-d'Ascq Forum départemental des Sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq Repair Café Forum départemental des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Repair Café Forum départemental des Sciences, 18 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Repair Café

Forum départemental des Sciences, le lundi 18 octobre à 18:00

**Que faire d’un grille-pain cassé, d’un écran qui ne s’allume plus, d’un cadre en bois fendu ? Les jeter ? Au contraire ! La ville de Villeneuve d’Ascq vous propose de venir dans son repair café, un lieu où vous pouvez amener un objet en mauvais état et apprendre à le réparer plutôt que de le jeter ! Un rendez-vous est proposé un lundi par mois, de 18h00 à 20h30 au Forum départemental des Sciences.** [[https://youtu.be/WZqGq9uR-XM](https://youtu.be/WZqGq9uR-XM)](https://youtu.be/WZqGq9uR-XM) Le repair café, c’est quoi ? —————————- Un repair café ou café de la réparation présente de nombreux avantages. Il vous permet de réduire vos déchets, de réaliser des économies financières par le réemploi d’objets que vous vouliez jeter, de valoriser des savoir-faire variés dans la réparation et tout ceci dans une ambiance conviviale ! Qui n’a rien à réparer, prend un café ou un thé ou aide à réparer quelque chose appartenant à un autre. On peut toujours aussi y trouver des idées à la table de lecture proposant des ouvrages sur la réparation et le bricolage. Alors, si vous avez besoin de réparer des objets en bois, petits appareils électroménager, ordinateurs, jouets, vêtements, meubles… venez ! Inscriptions: ————- Inscriptions au préalable par téléphone ou mail: précisez le type d’objet que vous voulez réparer, l’équipe du repair café pourra ainsi prévoir l’outillage adapté ! * Service développement durable au 03 20 43 19 50 ou [ddvascq@villeneuvedascq.fr](http://mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

Gratuit sur inscription. Précisez le type d’objet que vous voulez réparer, l’équipe du repair café pourra ainsi prévoir l’outillage adapté !

Que faire d’un objet cassé ? Le jeter ? Au contraire ! Lundi 18 octobre 2021, rendez-vous au Forum des Sciences à 18h pour apprendre à le réparer ! Forum départemental des Sciences 1 place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-18T18:00:00 2021-10-18T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Forum départemental des Sciences Adresse 1 place de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Forum départemental des Sciences Villeneuve-d'Ascq