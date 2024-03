Repair Café ET Vélo à Cysoing Mairie annexe du Quennaumont Cysoing, samedi 16 mars 2024.

Repair Café ET Vélo à Cysoing Venez réparer vos objets du quotidien ET faire entretenir votre vélo avec nos bénévoles. C’est gratuit et ludique! – Dernière prise en charge d’objets à 12h Samedi 16 mars, 09h00 Mairie annexe du Quennaumont

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00

Votre tondeuse, votre sèche cheveux, votre cafetière, votre aspirateur, votre chaine hifi est en panne?

Avant d’aller en acheter un neuf, passez au repair café. Un réparateur bénévole tentera de réparer, avec vous la panne.

A l’approche du printemps, vous pourrez venir entretenir votre vélo avec nos réparateurs spécialisés

Tout cela dans la bonne humeur et autour d’un café.

Mairie annexe du Quennaumont 45 rue du Général Leclerc, 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

