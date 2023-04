Repair Café du 20e Centre Social la 20e chaise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Repair Café du 20e Centre Social la 20e chaise, 1 avril 2023, Paris. Le samedi 01 avril 2023

de 10h00 à 13h00

.Tout public. gratuit Participation libre, entrée dans la limite des places disponibles.

Venez apprendre à réparer vos objets cassés dans une démarche d’apprentissage et d’écologie Repair Café du 20e

SAMEDI 1er AVRIL À LA 20E CHAISE 10h-13h Petit électroménager ou jouets cassés ? Vêtements troués, téléphone en panne ? Ne jetez plus ! Réparons ensemble vos objets ! Bricoleurs.ses, bicouilleurs.ses, couturier.ères ? On a besoin de vous !

Rejoignez notre équipe de bénévoles réparateurs.rices passionné.e.s ou bricoleurs.ses débutant.e.s !

Un événement en partenariat avec la bibliothèque Sorbier, l’association Repair Café Paris et la 20e Chaise. Participation libre dans la limite des places disponibles. Centre Social la 20e chaise 38 rue des Amandiers 75020 Paris Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

Bibliothèque Sorbier Repair café couture

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Social la 20e chaise Adresse 38 rue des Amandiers Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Social la 20e chaise Paris

Centre Social la 20e chaise Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Repair Café du 20e Centre Social la 20e chaise 2023-04-01 was last modified: by Repair Café du 20e Centre Social la 20e chaise Centre Social la 20e chaise 1 avril 2023 Centre Social la 20e chaise Paris Paris

Paris Paris