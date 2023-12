Repair Café du 20e Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Repair Café du 20e Bibliothèque Sorbier Paris, 12 janvier 2024, Paris. Le vendredi 09 février 2024

de 18h00 à 20h00

Le vendredi 12 janvier 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Petit électroménager ou jouets cassés ? Vêtements troués, téléphone en panne ? Ne jetez plus ! Réparons ensemble vos objets !

Un événement en partenariat avec l’association Repair Café Paris et la 20e Chaise. Rendez vous les vendredis suivants de 18h à 20h : – le 12 janvier à la 20e chaise Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : +33146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

Bibliothèque Sorbier Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75020 Lieu Bibliothèque Sorbier Adresse 17 rue Sorbier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Sorbier Paris latitude longitude 48.8659620046923,2.39285197220408

Bibliothèque Sorbier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/