Repair café Dessenheim, samedi 13 avril 2024.

Repair café Dessenheim Haut-Rhin

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair’cafés. Des bénévoles, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines, sont présents avec les outils pour faire tous les diagnostics et réparations possibles.

Aspirateurs, cafetières, bicyclettes, vêtements, objets utiles, jouets et autres, apportez des objets de chez vous à réparer et mettez-vous à l’ouvrage avec les bénévoles du Repair’café. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 13:30:00

fin : 2024-04-13 16:30:00

Dessenheim 68600 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Repair café Dessenheim a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach