Ne jetons pas… Réparons en toute convivialité – Repair Café Montferrier-sur-Lez Samedi 21 octobre, 14h30 Repair Café de Montferrier-sur-Lez

Un aspirateur qui n’aspire plus, une tronçonneuse, un grille-pain… défaillants, un vieux vélo, un vêtement déchiré, un jouet qui ne fonctionne plus, tout objet du quotidien qui peut être apporté dans ses mains… Ne les jetez pas car nos réparateurs bénévoles trouveront peut-être avec vous la solution pour leur donner une seconde vie. Et sans aucun doute, vous passerez un bon moment, très convivial.

Repair Café de Montferrier-sur-Lez Rue des Aires 34980 Montferrier-sur-Lez Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

