Repair Café : ne jetez rien, réparez tout ! ——————————————- La [Maison de l’Habitat Durable](https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr) organise son Repair Café. Votre grille-pain ne grille plus rien ? Le réveil ne sonne plus ? La cafetière fait de l’eau ? Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer tous ces objets du quotidien qui peuvent encore vous servir. Animé par Le Jardin des Bennes ### → Samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h ### Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine ### Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable **Cette animation est proposée dans le cadre d’UTOPIA (lille3000)** En 2004, Lille devenait Capitale Européenne de la Culture. Cet événement hors normes a durablement changé la ville, la région et son dynamisme culturel. lille3000 poursuit l’élan culturel impulsé en 2004 avec ses grandes éditions thématiques. Après Bombaysers de Lille (2006), Europe XXL (2009), Fantastic (2012), Renaissance (2015) et Eldorado (2019), lille3000 présente sa 6ème edition thématique : Utopia. Après l’Eldorado, Utopia présentera les visions d’artistes, d’inventeurs, de créateurs et de scientifiques qui interrogent le rapport de l’Homme à la nature et proposent une vision optimiste de l’avenir. Au programme : fête d’ouverture, métamorphoses urbaines, expositions dans de nombreux lieux culturels partenaires dans toute la Métropole Européenne de Lille et la Région Hauts-de‑France, spectacles, événements, conférences et une grande nouveauté : les Caps, des randonnées artistiques en plein air qui vous feront sillonner des sites remarquables dans toute la région. #UtopiaLille #lille3000 [[www.utopia.lillle3000.com](www.utopia.lillle3000.com)](www.utopia.lillle3000.com)

